Veröffentlicht am 26. August 2019 von wwa

NEUWIED – Inklusion in der Arbeitswelt: Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen im Fokus – Informationsveranstaltung am 09. September im Schloss Engers – Die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen soll auch in der Arbeitswelt weiter gestärkt werden. Ein besonders wichtiges Anliegen ist in diesem Zusammenhang die Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Inklusionsfirmen – regional und in ganz Rheinland-Pfalz.

Am 09. September 2019 findet im Schloss Engers eine Informationsveranstaltung statt, bei welcher sich unter anderem Inklusionsfirmen aus der Region vorstellen und so einen Einblick in die Praxis geben. Zudem werden die Chancen und Fördermöglichkeiten, die sich aus der Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen ergeben, für interessierte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aufgezeigt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Informationskampagne „Zukunftsaufgabe Inklusionsfirmen“ der Landesregierung statt. Der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert und die Senioren- und Behindertenbeauftragte des Kreises Neuwied, Carina Breßler, freuen sich, dass die Kampagne für mehr Inklusionsarbeitsplätze im Kreis Neuwied fortgesetzt wird und hoffen auf großes Interesse bei Unternehmen, Wohlfahrtsverbänden und Kommunen.

Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr und endet gegen 19.15 Uhr. Im Anschluss kann bei einem kleinen Imbiss über das Gehörte diskutiert und es können Kontakte geknüpft werden.