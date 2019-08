ALTENKIRCHEN – Yoga Kurse in Altenkirchen beim DRK

Veröffentlicht am 10. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zeit für mich – Kraftquelle für jedes Alter – Yoga Kurse in Altenkirchen beim DRK – Das Rote Kreuz in Altenkirchen startet ab Freitag den 23. August zwei neue Hatha-Joga Kurse im Lehrsaal, Kölner Str. 97 in Altenkirchen. Von 16.00 bis 17.00 Uhr beginnt der Kurs für Senioren und von 17.15 bis 18.15 Uhr für Anfänger und leicht Fortgeschrittene.

Yoga ist für alle geeignet. Es ist eine kraftvolle und präzise Übungsmethode, die Haltungen und Bewegungsabläufe dehnt und stärkt und die Muskulatur entspannt. Die Gelenke werden beweglicher, Schwachstellen stabilisiert und Fehhaltungen schrittweise korrigiert. Die Atmung wird geschult und der Geist beruhigt. Die kompetente, ausgebildete Kursleitung passt die Übungen individuell an die Fähigkeiten und Erfahrungen der Teilnehmer an. Die Übungen sind zudem so aufgebaut, dass auch bewegungseingeschränkte und untrainierte Menschen nicht überfordert sind.

Nähere Informationen zum Kurs und Anmeldung beim DRK-Kreisverband Altenkirchen Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de oder bei der Kursleitung Gabriele Bermel, 02689 – 9591532.