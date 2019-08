Veröffentlicht am 10. August 2019 von wwa

NEUWIED – Historisches Rathaus wird zum kulinarischen Treffpunkt – „Neuwied erschmecken“: Nächster Markt am 15. August – Die Veranstaltungsreihe „Neuwied erschmecken“ hat sich etabliert. Viele freuen sich daher auf die vierte Auflage des kulinarischen Treffpunkts in der Pfarrstraße. Am Donnerstag, 15. August, ist es wieder soweit. Dann heißt es zusammenkommen, schlemmen, genießen und einkaufen. Vor dem Historischen Rathaus an der Pfarrstraße öffnen ab 16 Uhr regionale Gastronomen und Getränkehändler ihre Stände. Die Besucher können dort ihre Wahl aus einer Vielfalt von Speisen treffen – von herzhaft bis süß.

Das Motto „Neuwied erschmecken“ ist dabei wörtlich zu nehmen. So kredenzt die Imkerei Kurz neben verschiedenen Blütenhonigsorten einen selbst produzierten Kaffeehonig, in dem in Altwied gewonnener Honig verarbeitet wird. Die Marmeladenmanufaktur Engelhardt präsentiert ihre Fruchtmarmeladen als „Sommerglück in Gläsern“ und serviert „Liebesgrübchen“, ein besonderes Plätzchen mit Himbeermarmeladenfüllung.

Der Mix aus regionalen Anbietern, frischen Lebensmitteln und historischer Kulisse sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Entstanden ist die neue Möglichkeit zum kulinarischen Austausch aus einer Idee der Bürgerbeteiligungsaktion „Netzwerk Innenstadt“, den Schlemmertreff organisiert haben engagierte Mitglieder der Arbeitsgruppe „Abendmarkt“ und das Amt für Stadtmarketing.