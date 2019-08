Veröffentlicht am 10. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausflugsfahrten ins Grüne mit Bewohnern des DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – „Oh, du schöner Westerwald“, etwas anderes kann man einfach nicht sagen, wenn man durch die Dörfer um Altenkirchen herum spazieren fährt. Ob zum Beispiel Mammelzen mit dem idyllisch gelegenen Weiher oder ein hübsches Café in Bruchertseifen, das die Bewohner des DRK Seniorenzentrums während ihres Ausflugs besuchten. In dieser Umgebung den Sommer und einen Kaffee bei einer netten Unterhaltung an der frischen Luft genießen; was will das Herz mehr.

Ein anderes Mal hieß das Ziel Kraam, ein kleines Dorf, in dem die ehrenamtliche Mitarbeiterin des DRK Seniorenzentrums AK Renate Bay wohnt. Vorbei an grünen Feldern und Wäldern erreichte die Gruppe von Bewohnern des DRK Seniorenzentrums und des Service Wohnens das Heim von Renate. Bei einer kleinen Erfrischung sang man gern in geselliger Runde bekannte Volks- und Wanderlieder. „Schön, dass wir in der Sommerzeit kleine Ausflüge machen können und für jeden Geschmack etwas dabei ist“, hörte man die Bewohner/innen anschließend zufrieden sagen. (anar) Fotos: Artelt