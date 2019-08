Veröffentlicht am 20. August 2019 von wwa

SEIFEN – Sitzung des Ortsgemeinderates – Am Dienstag, dem 3. September 2019 findet ab 20:00 Uhr in der „Bürger- und Freizeithütte“, Waldweg 3 in Seifen, eine öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018 sowie Beschussfassung über die Erteilung der Entlastung nach § 114 GemO; Beratung und Beschlussfassung über die Antragstellung zur Gewährung einer Zuwendung aus dem LEADER-Programm für die Anschaffung einer innovativen Beschilderung innerhalb der Ortslage Seifen und den Ortsteil Bahnhof Seifen; Beratung und Beschlussfassung über die Antragstellung zur Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des Naturparks Rhein-Westerwald e.V. für die Anschaffung von Ruhebänken bzw. Ruheliegen zur Aufwertung des touristischen Wanderwegekonzeptes; Verschiedenes.

Torsten Walterschen Ortsbürgermeister