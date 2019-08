Veröffentlicht am 9. August 2019 von wwa

DAADEN – SONDERBRIEFMARKE anlässlich 800 Jahre Daaden/ 675 Jahre Biersdorf – Der Arbeitskreis Kultur/ Stadt Daaden freut sich: zusammen mit der Stadt können wir eine Sonderbriefmarke mit dem Logo des Jubiläums anbieten. In einer limitierten Auflage von 5.000 Stück sind die Marken ab sofort im Rathaus Daaden im Vorverkauf erhältlich. Mindestabnahme 10 Stück, Höchstabnahme 20 Stück. Der Portowert ist 80 Cent und der Verkaufspreis 1,10 Euro je Stück.

Am Festsonntag bietet der Arbeitskreis Kultur vor der Alten Post die Briefmarken ebenfalls zum Verkauf an. Dann ist auch ein Sonderpostamt der Deutschen Post vor Ort. Dort können Sie Sonderkarten mit der Briefmarke erwerben und stempeln lassen. Natürlich können diese auch direkt verschickt werden. Holen Sie sich eine Erinnerung an dieses besondere Fest, nicht nur Sammler freuen sich, sondern Sie können Ihre Post sowohl privat, also auch geschäftlich mit dieser Briefmarke zu etwas Besonderem machen, sagt Erika Tielmann, Sprecherin des Arbeitskreises.