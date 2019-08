Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

NEUWIED – Infoveranstaltung Technische/r Betriebswirt/in und Technische/r Industriemanager/in in Neuwied – Lebenslanges Lernen ist heutzutage essenziell für berufliche Zukunft. Dadurch ist man nicht nur bereit für zukünftige veränderte Herausforderungen, sondern auch nur einen Schritt entfernt vom nächsten Karriereschritt.

Ein Abschluss als Meister/in, Techniker/in, Technische/r Fachwirt/in oder Ingenieur/in ist für viele der erste Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung. Was aber, wenn man weitergehen möchte – gerade auch in Richtung Führungsaufgaben?

Hier können die Weiterbildungen Technische/r Betriebswirt/in und Technische/r Industriemanager/in zum Ziel führen. Die beiden Weiterbildungen unterscheiden sich in der Schwerpunktsetzung, vermitteln aber ein umfassendes Wissen, das branchenübergreifend eingesetzt werden kann. Alles Wissenswerte erfahren Interessierte am 21. August 2019 um 17.00 bis circa 19.00 Uhr bei einer Infoveranstaltung am neuen Campus Neuwied der IHK-Akademie Koblenz.

Weitere Informationen über www.ihk-akademie-koblenz.de oder Jutta Wiedemann, 0261 30471-72 und wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de