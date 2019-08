Veröffentlicht am 9. August 2019 von wwa

DIEPERZEN – Käse trifft Wein – Die Landfrauen Bezirk Altenkirchen hatten zu einer Käse- und Weinverkostung in Iris` Scheune in Dieperzen eingeladen. Dass Käse und Wein wunderbar zusammen harmonieren ist weithin bekannt. So erwartete die Teilnehmer ein besonderer kulinarischer Genuss in uriger Atmosphäre. Birgit Wäschenbach aus Katzwinkel-Hönningen stellte den Gästen ihre Käseerlebnis-Welt vor.

An den wunderschön von Iris Asbach und Uta Räder gedeckten Tischen kredenzte sie mehrere selbst hergestellte Frisch- und Rohmilchkäsesorten. Dabei erläuterte sie die Entstehung und die Arbeitsschritte der verschiedenen Arten. Vom milden bis zum geräucherten Käse, vom Frischkäse als Vorspeise oder Nachtisch – es war für jeden Geschmack etwas dabei. Dazu gab es frisches selbst gebackenes Brot.

Abgerundet wurde das Käseerlebnis mit den passenden Sekten, Rot- und Weißweinen aus dem Keller von Inge und Friedhelm Rütscher aus Reuffelbach. Die Teilnehmer zeigten sich begeistert über diese rundum gelungene Veranstaltung. Foto: Landfrauen