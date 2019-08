Veröffentlicht am 9. August 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen mit anschließender Verkehrsunfallflucht – Am Donnerstag, 08. August 2019, gegen 12:18 Uhr, befuhr eine unbekannte weibliche Fahrzeugführerin mit schwarzen kurzen Haaren die Rathausstraße vom Regio-Bahnhof kommend in Richtung Innenstadt. Dabei streifte sie zwei auf einem Fahrbahnteiler montierte Verkehrszeichen (VZ 222 „rechts vorbeifahren“). Ein Verkehrszeichen wurde beschädigt. Die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem grauen Fahrzeug eventuell um einen Skoda handeln. Im Fahrzeug habe sich als Beifahrer ein circa zehn Jahre alter Junge befunden. Weitere Hinweise zur Unfallverursacherin oder deren Fahrzeug nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei