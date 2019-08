Veröffentlicht am 9. August 2019 von wwa

WISSEN – Einbruchsdiebstahl in unbewohntes Gebäude – Messingleuchten entwendet – In der Zeit von Montag bis Freitag, 01. Juli 2019 bis 08. August 2019, drangen unbekannte Täter in das unbewohnte, leerstehende ehemalige Familienwohnheim der katholischen Kirchengemeinde Wissen ein. Die rückwärtige Kellertür wurde aufgebrochen und wies massive Hebelspuren im Schlossbereich auf. Aus dem Gebäude wurden circa zehn bis zwölf Messingstehleuchter entwendet. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei