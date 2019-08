Veröffentlicht am 9. August 2019 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an einem Fahrrad in Wissen – Ein 37jähriger Mann stellte am Mittwoch, 07. August 2019, gegen 09:00 Uhr, sein hochwertiges Tourenrad der Marke Schauff im Fahrradunterstand des Regio-Bahnhofs verschlossen ab. Als er am Donnerstad 08. August 2019, gegen 08:30 Uhr, wieder den Regio-Bahnhof aufsuchte hatten unbekannte Täter sein Fahrrad beschädigt. Vermutlich durch Tritte wurde das Hinterrad des Fahrrades stark deformiert. Der Schaden beträgt, so die Polizei, circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei