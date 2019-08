Veröffentlicht am 9. August 2019 von wwa

GÜLLESHEIM – Verkehrsunfall in Güllesheim – Leichtkraftradfahrer verletzt – Am späten Donnerstagnachmittag, 08. August 2019, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Einmündungsbereich der Oklahomastraße und der Steinstraße in Güllesheim. Der 16jährige Fahrer eines Leichtkraftrades übersah beim Abbiegen in die Steinstraße einen von links kommenden, PKW. Bei der Kollision zog sich der Leichtkraftradfahrer eine Beinverletzung zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei