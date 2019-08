Veröffentlicht am 9. August 2019 von wwa

KIRCHEN-WEHBACH – Brand einer Lagerhalle in Kirchen – Wehbach – Am Donnerstag, 08. August 2019, um 14:45 Uhr wurden zunächst die Feuerwehren aus Wehbach/Wingendorf und Kirchen zu einem Feuer zwei, Gebäudebrand ohne Menschenrettung, in den Stadtteil Wehbach alarmiert. Der Brand wurde bereits auf der Anfahrt durch die Leitstelle Montabaur bestätigt.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand die Lagerhalle eines Wertstoff verarbeitenden Betriebes zum Großteil im Vollbrand und dunkler schwarzer Rauch stieg aus der Halle auf. Da verschiedene unbekannte Wertstoffe in der Halle lagerten und eine Gefährdung der Bevölkerung in Wehbach und Niederfischbach ausgeschlossen werden sollte wurden diese gebeten Fenster- und Türen geschlossen zu halten. Die Information erfolgte über die sozialen Medien, sowie die Warn-Apps KATWARN und Nina. Alle von der Feuerwehr durchgeführten Messungen verliefen negativ, so dass die Entwarnung der Bevölkerung erfolgte. Um Umweltschäden zu vermeiden wurde das genutzte und kontaminierte Löschwasser vor Ort gesammelt und durch ein Fachunternehmen entsorgt.

Die Wasserversorgung zur Brandbekämpfung wurde aus dem nahegelegenen Asdorfbach und dem vorhandenen Hydrantennetz sichergestellt. Bei der Brandbekämpfung von außen wurden mehrere Wasserwerfer sowie zwei Drehleiterfahrzeuge aus Kirchen und Betzdorf, eingesetzt. Der Brand war nach rund eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten hielten bis in den späten Abend an.

Im Einsatz waren 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, Rettungsdienst, Polizei, Kriminalpolizei, untere Wasserbehörde. Das waren: die Feuerwehr Wehbach / Wingendorf, Feuerwehr Kirchen, Feuerwehr Freusburg, Feuerwehr Herkersdorf / Offhausen, Feuerwehr Niederfischbach, Feuerwehr Harbach, Feuerwehr Brachbach, Führungsstaffel der Verbandsgemeinde Kirchen, Wehrleiter VG Kirchen, Pressesprecher VG Kirchen, Feuerwehr Betzdorf, Feuerwehr Katzwinkel, Messeinheit des Gefahrstoffzuges im Kreis Altenkirchen, Einsatzleitwagen des Kreises Altenkirchen, DRK Rettungsdienst aus Kirchen, DRK Ortsverein Wehbach, DRK Ortsverein Niederfischbach, untere Wasserbehörde sowie Polizei und Kripo. Verbandsbürgermeister Maik Köhler machte sich ebenfalls vor Ort ein Bild von der Einsatzstelle. Florian Jendrock, Pressesprecher Feuerwehr VG Kirchen Fotos: Feuerwehr VG Kirchen