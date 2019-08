Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

GÜLLESHEIM – Sitzung des Ortsgemeinderates Güllesheim – Am Donnerstag, dem 22. August 2019, findet ab 19:00 Uhr im Bürgerhaus an der Raiffeisenhalle („Kristallsaal“) in Güllesheim eine öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Verpflichtung eines Ratsmitglieds; Aufstellung des Bebauungsplanes „Werbeanlagen Ortsdurchfahrt“ a) Beratung und Beschlussfassung über die während der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen Anregungen; b) Beratung und Beschlussfassung über die während der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen; c) Beratung und Beschlussfassung über den Bebauungsplan „Werbeanlagen Ortsdurchfahrt“ als Satzung gemäß § 10 BauGB; Bebauungsplan „Auf dem Heidenstück II“ der Ortsgemeinde Güllesheim a) Beratung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen; b) Beratung und Beschlussfassung über die während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen; Auftragsvergabe über eine detaillierte Untersuchung zu natur- und artenschutzfachlichen Belangen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf dem Heidenstück II“; Gestaltung der Kreisinsel des Kreisverkehrsplatzes im Zuge der B 256; Wahl der Ausschussmitglieder a) Rechnungsprüfungsausschuss; b) Bauausschuss; Einwohnerfragestunde (Fragen sollen nach Möglichkeit spätestens drei Tage vor der Sitzung beim Ortsbürgermeister schriftlich eingereicht werden); Mitteilungen und Anfragen.

nichtöffentliche Sitzung

Stellungnahme zu Bauanträgen/ Bauvoranfragen; 10. Personalangelegenheiten.

Peter Humberg Ortsbürgermeister