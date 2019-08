Veröffentlicht am 22. August 2019 von wwa

PUDERBACH – AfD informiert am 24. August in Puderbach – Am Samstag, den 24. August 2019, wird die Alternative für Deutschland (AfD) mit einem Infostand in Puderbach über ihr Parteiprogramm informieren. Mit dabei sind die Mitglieder der AfD-Kreistagsfraktion, Harald Zobel und Gerlinde Seidel. Die Mitglieder der AfD freuen sich auf viele anregende Gespräche und interessante Diskussionen. Einen Überblick über die Aktivitäten der AfD in Neuwied gibt es im Internet unter www.afd-neuwied.de und auf Facebook unter www.facebook.com/afd.neuwied. Ort: Ortsmitte, öffentlicher Fußgängerbereich zwischen der Westerwald Bank und der Burgapotheke, Zeit: von 10 bis 14 Uhr