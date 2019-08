Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

A K T U E L L – WISSEN – Vermisste Person in Wissen aufgefunden – Die seit Dienstagmittag aus dem Krankenhaus in Wissen vermisste 56jährige Frau wurde am Donnerstag, den 08. August 2019 gegen 17.30 Uhr in Wissen an einer Steilböschung zur Sieg hin aufgefunden und nach Rettung durch die Feuerwehr Wissen und die Erstversorgung durch das DRK zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei