Veröffentlicht am 23. August 2019 von wwa

NEUWIED – Wöchentlicher Theaterworkshop startet – Schauspielern im Big House vom Profi lernen – Bereits in den Sommerferien nutzen viele Jugendliche die Möglichkeit des Jugendkreativcamps, um erste Erfahrungen im Schauspiel zu sammeln und zum Abschluss ein selbst produziertes Theaterstück im Jugendzentrum aufzuführen. Aufgrund der positiven Resonanz geht der Theaterworkshop im Big House jetzt in eine neue Runde. Ab dem 3. September wird Boris Weber, Schauspieler der Freien Bühne Neuwied, an 10 Dienstagen spielerisch Theatertechniken den Jugendlichen vermitteln.

Teilnehmen können alle ab elf Jahre, unabhängig davon, ob sie Anfänger sind oder bereits erste Bühnenerfahrungen gesammelt haben. Der Kurs kostet 50 Euro und wird vom 3. September bis 19. November immer dienstags von 17 bis 19 Uhr im Jugendzentrum Big House, Museumsstraße 4a, in Neuwied durchgeführt. Hier liegen auch die Anmeldeformulare aus. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02631 802 748 oder per Mail an atiedemann@neuwied.de