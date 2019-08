Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

HEIMBORN – Spannende Waldwoche 2019 der ambulanten Hilfen für Kinder der Lebenshilfe e.V. im Landkreis Altenkirchen „Spiel und Spaß in der Natur“ – Die Waldwoche in Heimborn war mal wieder für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Der Bereich „Ambulante Hilfen für Kinder“, der Lebenshilfe e.V. im Landkreis Altenkirchen, hat in den letzten Jahren diese Aktivität schon mehrfach in den Sommerferien für die Schüler angeboten. Mitten im Grünen, traumhaft an der Nister gelegen, haben insgesamt 12 beeinträchtigte Schulkinder, die Grillhütte in Beschlag genommen, um die Umgebung zu erkunden. Dabei wurden Sie zu kleinen Naturforschern, die auf Ihrer Entdeckungstour unterschiedliche Naturalien gesammelt und im Anschluss untersucht haben. Durch die verschiedenen Exkursionen entlang der Nister, lernten die Schulkinder den Lebensraum Wald näher kennen. Dabei wurde die umliegende Natur gemeinsam mit allen Sinnen wahrgenommen. Am späten Nachmittag wurde das großzügige Gelände genutzt, um gemeinsam zu spielen oder in der Hängematte zu entspannen.