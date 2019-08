Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

MAINZ – Kongress „Gesundheit und Pflege auf Zukunftskurs“ – Programm veröffentlicht / Anmeldung ab sofort möglich – „Rheinland-Pfalz ist ein Ideenland und dies auch in Bezug auf die künftige medizinische und pflegerische Versorgung der hier lebenden Menschen. Ich lade daher alle Interessierten herzlich zu dem ganztägigen Kongress „Gesundheit und Pflege auf Zukunftskurs – Ideen und Beispiele für die Versorgung“ am Montag, den 26. August 2019, in das Kurfürstliche Schloss Mainz ein“, hob Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler anlässlich der Veröffentlichung des Kongressprogramms hervor.

Das umfassende Programm reicht von einem Vortrag des bekannten Trend- und Nachhaltigkeitsforschers Dr. Eike Wenzel mit dem Titel „Wie wir morgen leben werden: Gesundheit 2030, einer von 15 Schlüsseltrends der Zukunft“ und einem Vortrag von Digital-Health-Expertin Dr. Ursula Kramer „Gesundheits-Apps – neue Bausteine für die Gesundheitsversorgung. Wem nutzen sie? Wem können sie schaden?“ bis zu 9 verschiedenen Workshops mit Schwerpunkten wie Telemedizin, Tagespflege, alternative Landarztpraxis, Führung von Pflegekräften oder Smart Home Technik, in denen sich insgesamt 30 Projekte aus ganz Rheinland-Pfalz vorstellen werden. Um „über den Tellerrand hinaus“ noch spannende Eindrücke zu sammeln, gibt es Gelegenheiten zum Austausch und Kennenlernen mit den übrigen Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmern. Kabarettist Florian Schroeder sorgt mit Darbietungen aus seinem aktuellen Tourprogramm „Ausnahmezustand“ zum Abschluss des Kongresses für eine Mischung aus hintergründigem Humor und philosophischer Substanz.

„An diesen zahlreichen Initiativen, Projekten und Maßnahmen sowohl auf der regionalen wie auf der Landesebene lässt sich ablesen, wie groß das Engagement und der Wunsch sind, die Zukunft im Bereich Gesundheit und Pflege aktiv zu gestalten. Ich freue mich über die große Vielfalt an Ideen und konkreten Umsetzungen in Rheinland-Pfalz“, stellte die Ministerin fest.

Alle Informationen finden sich auf der Kongresswebseite, die auch das vollständige Programm, Hinweise zum Veranstaltungsort sowie einen Link zur Anmeldung bereithält.