Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

KOBLENZ – Acht Grableuchten auf Koblenzer Friedhof gestohlen – Am Mittwoch, 07. August 2019, wurde der Polizei der Diebstahl von Grableuchten auf dem Hauptfriedhof in Koblenz gemeldet. Insgesamt wurden dort im Bereich des Eingangs Hüberlingsweg, an acht Gräbern die Grableuchten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Als Tatzeit dürfte die Nacht zum Mittwoch in Betracht kommen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030. Quelle: Polizei