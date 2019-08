Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

NEUSTADT-Wied – Nivelliergerät aus Baustellenfahrzeug entwendet – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 06. auf 07. August 2019) entwendeten unbekannte Täter ein Nivelliergerät aus einem Baustellenfahrzeug, das in der Schützenstraße abgestellt war. Dabei wurde das Baustellenfahrzeug, und auch ein weiteres beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei