ALMERSBACH – Schwerer Verkehrsunfall in Almersbach – Radfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

ALMERSBACH – Schwerer Verkehrsunfall in Almersbach. Der 57jährige Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Jung-Stilling-Krankhaus nach Siegen gebracht. Er ist außer Lebensgefahr. Eine 51jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die L 267 in Almersbach und wollte nach links in die K 31 Richtung Steimel abbiegen. Hierbei übersah sie den auf der L 267 entgegenkommenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Quelle: Polizei