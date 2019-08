Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Etwa 8.000 Euro Sachschaden, so die Polizei, entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 07. August 2019, in Betzdorf. Ein 56jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Engelsteinstraße in Richtung Eberhardystraße. An der Einmündung zur Eberhardystraße beabsichtigte er nach links einzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt einer 22jährigen Pkw-Fahrerin, die die Eberhardystraße in Richtung Gäulenwaldstraße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei