Veröffentlicht am 8. August 2019 von wwa

FRIEDEWALD – Verkehrsunfall auf der L 285 – 22jähriger Fahrer verletzt – Ein 22jähriger Pkw-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 07. August 2019, in Friedewald leicht verletzt. Der Personenwagen, so die Polizei, dürfte ein Totalschaden sein. Der 22jährige befuhr den Birkenweg von der L285 kommend in Richtung Buchenweg. In einer leichten Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen hohen Bordstein einen Hang hinunter, kollidierte mit einem Baum und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 7.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei