GIELEROTH-BEROD – Kinderkrebshilfe Gieleroth stellt Kostüme zum Sommerfest am 25. August vor – Das Motto des Sommerfestes 2019 lautet „Nostalgie“. Da stehen alte und bekannte TV Serien mit ihren „Helden“ im Fokus. So Speedy Gonzales, die Schlümpfe, Dallas, der Goldene Schuß, Bonanza, Sippy das Kangaroo, am laufenden Band und Popeye. Das Sommerfest startet am Sonntag, 25. August um 11:00 auf dem Sportplatz Berod. 16 Mannschaften gehen wieder an den Start und kämpfen spielerisch sportlich um Sieg, Pokale und Platzierungen. Musikalisch wird der Tag im großen Zelt von Christoph Diels begleitet. Für die kleinen Gäste ist wieder ein reichhaltiges Angebot vorhanden. Ponyreiten, Hairstyling, Kinderschminken, eine Clownaufführung und der Fußballakrobat Julian Holland stehen im Angebot. In den späten Nachmittagsstunden sorgen die „Bayernmän“ für musikalische Stimmung. Nach der Siegerehrung steht um 18:30 Uhr die große Verlosung des 1. Preises, dem Nissan Micra, auf den Programm. Auf dem Spielplan steht auf Bahn 1. Skippy mit dem Wetthüpfen, auf Bahn 2 „Der goldene Schuß“. Es folgt auf Bahn 3 das Spiel „Am laufenden Band“ und auf Bahn 4 „Dallas“. Als Zwischenspiel kommt Bonanza zum Einsatz. Foto: Renate Wachow