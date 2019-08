Veröffentlicht am 7. August 2019 von wwa

WISSEN – Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen lädt zur offenen Probe ein – Zu einer offenen Probe lädt die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen am Sonntag, 18. August, ein. Interessierte Kinder und Jugendliche, die gerne ein Instrument erlernen möchten, sind herzlich willkommen, zusammen mit ihren Eltern den Musikern bei ihrer Probenarbeit über die Schultern zu schauen. Auch Interessierte, die bereits ein Instrument spielen können, sind herzlich eingeladen.

Bei anschließendem Kaffee und Kuchen bietet sich die Möglichkeit, die verschiedenen Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren. Die offene Probe findet am 18. August ab 15 Uhr im Proberaum in der Marion-Dönhoff-Realschule Plus (Pirzenthaler Straße 46) in Wissen statt.