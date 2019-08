Veröffentlicht am 7. August 2019 von wwa

KOBLENZ – 28jähriger Koblenzer noch immer vermisst – Der 28jährige Pascal Fuchs aus Koblenz wird seit Dienstag, dem 23. Juli 2019 vermisst. Leider, so die Polizei, fehlen bislang Hinweise, die helfen könnten, den Vermissten zu finden. Letztmalig wurde er am Dienstag, 23. Juli 2019, in der Mayener Straße in Koblenz gesehen.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Pascal Fuchs ist ca. 185 – 190 cm groß, hat eine kräftige Figur, blaue Augen und dunkelbraune, kurze Haare. Er trägt einen Dreitagebart, manchmal auch einen leichten Vollbart. Die Polizei Koblenz bittet nochmals um Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen könnten. Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Person nimmt die Polizei Koblenz unter der 0261 103-2690 entgegen. Quelle: Polizei