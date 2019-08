WESTERBURG – Nachbericht – Verkehrsunfall mit Notarztwagen auf der L 300 – 77jährige Frau schwer verletzt

Veröffentlicht am 7. August 2019 von wwa

WESTERBURG – Verkehrsunfall mit Notarztwagen auf der L 300 – 77jährige Frau schwer verletzt – Am Mittwochvormittag, 07. August 2019, gegen 10.50 Uhr, befuhr ein Notarztwagen unter Verwendung von Sondersignalen die L 300 aus Richtung Guckheim kommend, in Richtung Westerburg. Die 77jährige Fahrerin eines Pkw, wollte an der Einmündung L 288/L 300 in Richtung Guckheim abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Notarztwagen. Dieser versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber mit dem Pkw und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Pkw in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Durch den Unfall erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand, so die Polizei, ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die L 300 war für 30 Minuten gesperrt. Es befanden sich 24 Kräfte der Feuerwehren und des Rettungsdienstes im Einsatz. Quelle: Polizei