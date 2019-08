Veröffentlicht am 7. August 2019 von wwa

WISSEN – Lastwagenfahrer begeht Verkehrsunfallflucht – Am Mittwochvormittag, 07. August 2019, vor 10:50 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem hohen LKW die L 289 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Selbach-Brunken. In Höhe Hausnummer 341 touchierte er Äste eines Baumes und riss einige davon ab. Diese Äste wurden sodann in die querende Telefonleitung geschleudert, die ebenso abriss. Nach dem Schadensereignis setzte der unbekannte Lkw-Fahrer seine Fahrt fort.

Derzeit wird in dem Bereich sehr viel Holz abgefahren. Vermutlich ist eines der Fahrzeuge mit großen und hohen Containern unfallbeteiligt. Aufgrund der Vielzahl der Fahrzeuge und weil wahrscheinlich an dem LKW kein Schaden entstanden sein dürfte, wird der Verursacher ohne eine konkrete Zeugenaussage nicht zu ermitteln sein. Zeugen des Unfallgeschehens werden daher gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei