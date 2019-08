Veröffentlicht am 7. August 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall auf der L 285 zwischen Daaden und Herdorf – Etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch, 07. August 2019, auf der Landesstraße 285 zwischen Daaden und Herdorf. Ein 25jähriger Mann hatte mit seinem Pkw die Landstraße von Daaden kommend befahren. Ausgangs einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An dem Fahrzeug war das Fahrwerk und die Rad- und Reifenkombination geändert. Die Veränderungen waren nicht von einem Sachverständigen abgenommen worden, so wie es in diesem Fall erforderlich gewesen wäre. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei