BURGLAHR – Sitzung des Ortsgemeinderates Burglahr – Am Mittwoch, dem 21. August 2019, findet ab 19:30 Uhr im „Bürgerhaus“ am Alvenslebenstollen in Burglahr eine öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Verpflichtung von Ratsmitgliedern; Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in den Rechnungsprüfungsausschuss; Wahl von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern in die Verbandsversammlung des „Zweckverbandes Kirchspiel Oberlahr / Burglahr; Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Schlosserarbeiten – Vergitterung der Fledermausstollen; Beratung und Beschlussfassung über den Standort der Raiffeisenbänke; Beratung und Beschlussfassung über die Bildung von Arbeitsgruppen; Verschiedenes.

Nichtöffentliche Sitzung

Stellungnahme zu einem Bauantrag; Grundstücksangelegenheiten; Steuerangelegenheiten.

Dieter Reifenhäuser Ortsbürgermeister