Veröffentlicht am 7. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Eine kulinarische Reise in die Vergangenheit – Die Gäste der DRK-Tagespflege „Die Buche“ erlebten eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Zum Thema „Kulinarische Woche“ wurde so manche Leckerei serviert. Gemeinsam mit den Gästen überlegte man, was früher auf keinem Büfett fehlen durfte, was immer gerne gegessen wurde. Da gab es die Mettbällchen und die Fliegenpilze, das Toast Hawaii war immer beliebt, ebenso der Marmorkuchen. Auch die einfachen Pfannkuchen, mal herzhaft mal süß, durften nicht fehlen. Natürlich wurde nicht nur über die Leckereien gesprochen, sondern sie wurden fleißig selbst hergestellt und vor allem nachher dann mit großem Genuss verzehrt. Dabei wurde so manche Erinnerung wach und man hatte viel zu erzählen. (anar) Fotos: Artelt