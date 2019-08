A K T U E L L – WESTERBURG – Verkehrsunfall an der Kreuzung L 300/288 – Notarztwagen verunglückt – eine Person im Fahrzeug eingeklemmt

Veröffentlicht am 7. August 2019 von wwa

A K T U E L L – WESTERBURG – Verkehrsunfall an der Kreuzung L 300/288 – Eine Person eingeklemmt – Am Mittwochvormittag, 07. August 2019, gegen 10.50 Uhr ereignete sich auf der Einmündung L300/L288 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person eingeklemmt wurde. Ein Notarztwagen befuhr die L 300 aus Richtung Guckheim kommend in Richtung Westerburg. Ein Pkw befuhr den Zubringer der L 288 und wollte an der Einmündung zur L 300 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Notarztwagen und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zur Zeit befindet sich die Feuerwehr, DRK und Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Quelle: Polizei