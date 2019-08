Veröffentlicht am 6. August 2019 von wwa

St. KATHARINEN – Gebäudebrand in St. Katharinen-Notscheid – Am Dienstagmittag, 06. August 2019, gegen 13:50 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Linz/Rhein über Rauchentwicklung ausgehend von einem Einfamilienhaus in St. Katharinen- Notscheid in Kenntnis gesetzt. Die Wehren der VGV Linz waren samt Drehleiter im Einsatz und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Das Dach musste teilweise abgedeckt und Zwischendecken geöffnet werden, um alle Brandnester zu bekämpfen. Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich keine Bewohner im Gebäude. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalinspektion Neuwied übernommen. Die Schadenshöhe, so die Polizei, dürfte sich im hohen fünfstelligen Bereich befinden. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Quelle: Polizei