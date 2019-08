Veröffentlicht am 6. August 2019 von wwa

NEUSTADT/Wied – Nach Frustbewältigung in die JVA – Am Montagnachmittag, dem 05. August 2019 wurde circa 17.30 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass eine männliche Person mit einer Axt auf eine Holparkbank einschlagen würde. Die Bank befände sich in der Bahnhofstraße Ecke Weiherau. Kurz später konnte die Polizei einen 23jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Asbach antreffen, der auf den Sachverhalt angesprochen sofort zugab mit der Axt auf die Bank geschlagen zu haben, um Frust loszuwerden. Die Axt führte er noch in einer Tüte mit sich. Der Frust dürfte nach dem Kontakt mit der Polizei jedoch noch größer geworden sein. Bei einer Kontrolle der Personalien wurde festgestellt, dass gegen die Person ein Haftbefehl bestand. Er wurde deshalb in die JVA Koblenz gebracht. Quelle: Polizei