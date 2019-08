Veröffentlicht am 5. August 2019 von wwa

KATZWINKEL – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Katzwinkel – Mit circa 60 bis 70 km/h folgten Beamte der Polizeiinspektion am Samstagnachmittag, 03. August 2019, gegen 16:38 Uhr, einem vorausfahrenden Rollerfahrer in Fahrrichtung Wissen. Bei der anschließenden Kontrolle des 15jährigen Rollerfahrers konnte er für das offensichtlich „frisierte“ Zweirad altersbedingt nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Quelle: Polizei