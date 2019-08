Veröffentlicht am 5. August 2019 von wwa

WISSEN – Brand eines Hoverboards – Am Sonntagabend, 04. August 2019, gegen 20:49 Uhr, wurde der Polizei zunächst ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Wissen und Schönstein eilten zum Einsatzort. Hier wurde folgende Situation vorgefunden: Eine Familie erwarb vor einigen Tagen bei Ebay-Kleinanzeigen ein sogenanntes Hoverboard. Am Abend hing man das Gerät zum Laden an die Steckdose. Nach circa 45 Minuten fing es an zu knistern, Funken sprühten und das Gerät fing Feuer. Ein Nachbar warf den Gegenstand aus dem Fenster auf die Wiese, wo es ausbrannte. Es entstand lediglich geringe Rauchentwicklung in der Wohnung, zu einem Gebäudeschaden war es nicht gekommen. Die Feuerwehren Wissen und Schönstein waren mit 49 Kräften im Einsatz; Notarzt und zwei Rettungssanitäter befanden sich ebenfalls vor Ort. Quelle: Polizei