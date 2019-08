Veröffentlicht am 5. August 2019 von wwa

WISSEN – Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Ortsschild und Verkehrszeichen – Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03. auf 04. August 2019 das Ortseingangsschild von Wissen, indem sie das Verkehrszeichen mitsamt des Betonfußes aus dem Erdreich rissen und umdrückten. Ein weiteres Verkehrszeichen „Vorfahrtstraße mit abknickender Vorfahrt“ wurde im Bereich der Einmündung Brückwiese ebenfalls umgedrückt, wobei das Halterohr abbrach. Die Sachbeschädigungen dürften, so die Polizei, im Zusammenhang mit dem Schützenfest in Birken-Honigsessen zu sehen sein. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei