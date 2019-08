Veröffentlicht am 4. August 2019 von wwa

BETZDORF – Fahrt unter Drogeneinfluss in Betzdorf und anschließend in die JVA – Am Samstagmorgen, 03. August 2019, gegen 06:35 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in Betzdorf, Friedrichstraße ein Audi mit einem 21jährigen Fahrzeugführer überprüft. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf fest, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach Hause gehen konnte der 21jährige nach den durchgeführten Maßnahmen aber nicht. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag wurde er in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert. Quelle: Polizei