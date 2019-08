Veröffentlicht am 3. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wohnungsbrand am Samstagnachmittag in Altenkirchen – zwei Personen verletzt – Am Samstagnachmittag, 03. August 2019, gegen 15.13 Uhr, kam es in Altenkirchen zu einem Wohnungsbrand, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zur Brandursache können noch kann die Polizei noch keine abschließenden Angaben machen. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Altenkirchen, des Rettungsdienstes und der Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei