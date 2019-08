Veröffentlicht am 3. August 2019 von wwa

ASBACH – KFZ-Zulassungsstelle Asbach – Außenstelle der Kreisverwaltung Neuwied – Die KFZ-Zulassungsstelle in Asbach ist am Mittwoch, 07. August 2019, aus organisatorischen Gründen geschlossen. Ausweichmöglichkeiten bestehen in der Außenstelle Linz, Verbandsgemeindeverwaltung und der Hauptstelle in Neuwied, Kreisverwaltung. Die KfZ-Zulassungsstelle bittet um Verständnis. Infos und Öffnungszeiten unter: www.kreis-neuwied.de