Veröffentlicht am 3. August 2019 von wwa

ROSENHEIM – Zusammenstoß zwischen Reh und Personenwagen auf der L 288 – Zu einem Wildunfall kam es am Freitagabend, 02. August 2019, gegen 23:30 Uhr auf der Landesstraße 288 bei Rosenheim. Hier lief einer 22jährigen Fahrerin ein Reh vor das Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß, das Reh verstarb an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Quelle: Polizei