Veröffentlicht am 3. August 2019 von wwa

FREUSBURG – Reh läuft auf der B 62 vor Personenwagen – Am Mittwochabend, 31. Juli 2019, gegen 22:05 Uhr befuhr ein 56jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 62 bei Kirchen-Freusburg in Richtung Siegen als ihm ein Reh vor das Fahrzeug lief. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von 500 Euro entstand. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. Quelle: Polizei