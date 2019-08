Veröffentlicht am 3. August 2019 von wwa

HERDORF – Zusammenstoß mit einem Wildschwein auf der Hellertalstraße – Am Freitagmorgen, 02. August 2019, gegen 05:40 Uhr befuhr ein 27jähriger Mann mit seinem PKW die Hellertalstraße in Herdorf-Sassenroth als ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief und mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 250 Euro, das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Quelle: Polizei