Veröffentlicht am 3. August 2019 von wwa

STEINEBACH – Smart macht sich selbständig und rollt gegen eine Hauswand – Am Freitagmorgen, 02. August 2019, gegen 06:00 Uhr machte sich ein in der Maiweiderstraße in Steinebach geparkter Smart selbständig und rollte ein Gefällstück hinunter, bis er an einer Hauswand zum Stehen kam. Der 20jährige Fahrer hatte das Fahrzeug beim Abstellen nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Quelle: Polizei