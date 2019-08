Veröffentlicht am 3. August 2019 von wwa

NEUWIED – Vorsorglich Unterrichtsräume gesperrt – Schimmelbelastung in der Geschwister-Scholl-Schule – Die Grenzwerte sind zwar nicht erreicht, doch vorsorglich sperrt die Stadtverwaltung vier Räume an der Geschwister-Scholl-Schule wegen Schimmelbefall. Dabei handelt es sich um zwei Unterrichts- beziehungsweise Betreuungsräume sowie um zwei Lager. Bürgermeister und Schuldezernent Michael Mang erklärt, warum sich die Verwaltung zu diesem Schritt entschlossen hat: „Wir stellen die Gesundheit von Kindern und Lehrkräften klar in den Vordergrund, selbst wenn die bei der jüngsten Untersuchung ermittelten Werte eine Schließung nicht zwingend erforderlich machen.“ Mang weist darauf hin, dass die Probleme an Neuwieds größter Grundschule nicht ganz neu sind. Daher laufen dort schon seit geraumer Zeit regelmäßige Überprüfungen. Deren Ergebnisse waren eindeutig: Das Sperren von Räumen war nicht angezeigt.

Das nun vorliegende Gutachten hat zu einer Neubewertung der Sachlage geführt, auch wenn es keine alarmierenden Werte beinhaltet. „Wir haben in Abstimmung mit der Schulleitung vier Räume im Kellergeschoss geschlossen, um sie gründlich zu sanieren. Das wird mindestens sechs Monate in Anspruch nehmen. Danach erfolgt eine weitere Entscheidung über die Nutzung“, erläutert Mang. Für das nächste halbe Jahr heißt es für die Schüler: zusammenrücken. „Wir bemühen uns um Ausweichräume, denn die Raumkapazitäten im Schulgebäude sind weitgehend ausgeschöpft“, berichtet Hans-Peter Schmitz, der Leiter des Schul- und Sportamts. Auch der Turnhallenbetrieb ist mittelbar von den Sanierungsmaßnahmen betroffen, wird jedoch mit Einschränkungen weitergeführt. Die Verwaltung dankt Schulleiterin Claudia Bartels und dem Kollegium für ihr Engagement, die Eltern bittet sie um Verständnis für diese vorsorgliche Maßnahme.

Foto: Im Kellergeschoss der Geschwister-Scholl-Schule laufen momentan umfangreiche Sanierungsmaßnahmen.