WISSEN – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht – Am Donnerstag, 01. August 2019, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 23jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A3 die Straße „Im Buschkamp“ in Richtung Bahnhofstraße. Plötzlich bog von links aus der untergeordneten Straße „Platz des Wissener Jahrmarkts“ ein silberfarbener Klein-Pkw in die Straße „Im Buschkamp“ ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 23jährigen, der seinerseits rechts heranfuhr und stark abbremste, um eine Kollision zu vermeiden.

Der Klein-Pkw streifte jedoch den Pkw des 23jährigen und der silberne Klein-Pkw flüchtete von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Am Audi des 23jährigen entstand circa 1.000 Sachschaden. Beim unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen silberfarbenen Renault Clio oder Seat Ibiza -älteres Modell- und den Kennzeichenfragmenten AK-?? 565 handeln. Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen. Quelle: Polizei