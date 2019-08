Veröffentlicht am 2. August 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht in Birken-Honigsessen – Eine 35jährige Fahrzeugnutzerin eines weißen Peugeot 206 stellte am Donnerstag, 01. August 2019 einen massiven Unfallschaden am vorderen rechten Kotflügel ihres Pkw fest. Der Pkw war zwei Tage zuvor noch unbeschädigt und wurde neben der Wohnanschrift auch für Einkäufe an verschiedenen Geschäften in Wissen und an den beiden Vortagen auch beruflich bis nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Die genaue Unfallstelle lässt sich mithin nicht feststellen. Der unbekannte Verursacher fuhr aus unbekannter Ursache gegen den Kotflügel des abgestellten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei