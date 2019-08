Veröffentlicht am 24. August 2019 von wwa

PUDERBACH – REICHENSTEIN – Konzert im Schatten der Burg Reichenstein – Der Förderverein der Burgruine Reichenstein möchte mit einem „Konzert im Schatten der Burg“ eine neue Veranstaltungsreihe starten, die im jährlichen Wechsel mit dem Burgfest stattfinden soll. Ziel ist es, die Burgruine der Bevölkerung aus einem anderen Blickwinkel darzustellen. Am Fuße des Burgberges wird daher eine Bühne aufgebaut, auf der die Gruppe T-Time with Lukas feinsten Coverrock der letzten Jahrzehnte dem breiten Publikum darbieten wird.

Für das passende Ambiente wird die Burg zu diesem Event bunt angestrahlt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Eintritt: 5 Euro. Termin ist der 07. September 2019 ab 19.30 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr). An der Veranstaltung wird ein kostenloser Pendelfahrdienst für die umliegenden Gemeinden eingerichtet. Da am Veranstaltungsgelände nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen und Besucher ohne Auto ein gekühltes Getränk mehr trinken können, wird ein Shuttle-Service eingerichtet.

In der Zeit von 18.45 bis 21.00 Uhr fahren die Shuttle-Fahrzeuge jeweils von folgenden Haltestellen in regelmäßigen Abständen zur Burg: Ortsmitte Puderbach (hier stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung), Marktplatz Steimel (hier stehen auch Parkplätze zur Verfügung), Bushaltestelle beim Landhaus Haag in Dürrholz (keine Parkplätze).

Ab 21 Uhr bis zum Veranstaltungsende fahren die Shuttle-Fahrzeuge die o.g. Haltestellen in regelmäßigen Abständen. Veranstalter ist der Förderverein Burgruine Reichenstein e.V.. Internet: www.burgruine-reichenstein.de Informationen: E.Mail: touristik@puderbacher-land.de; Tel.: 02684/858-160. An der Abendveranstaltung ist die Besichtigung der Burgruine nicht möglich. Am 08. September 2019 ist die Burg im Rahmen der Veranstaltung „Tag des offenen Denkmals“ in der Zeit vom 11 bis 17 Uhr geöffnet.