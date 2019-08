Veröffentlicht am 1. August 2019 von wwa

NEUWIED – Gebärdensprachkurs in Neuwied – Zum Gebärdencafe in Laut- und Gebärdensprache lädt Informa gGmbH am 9. August 2019 um 16 Uhr ein. Der Ort des Treffens ist dieses Mal das „Petit Cafe“ in der Neuwieder Fußgängerzone, Langendorfer Straße 121. Die regelmäßigen Treffen von Hörenden und Hörgeschädigten finden etwa acht Mal im Jahr statt und oftmals ist der Treffpunkt die firmeneigene Kantine von Informa gGmbH in Neuwied-Oberbieber. Nicht nur der rege Austausch und Kaffee und Kuchen machen die schönen Treffen aus. Jedes Gebärdencafe hat auch ein Thema, zu dem Gebärden gezeigt und geübt werden. Das Gebärdencafe am 9. August beschäftigt sich mit dem Thema „Mein Hobby“. Man darf gespannt sein, welche Vielfalt an Freizeitbeschäftigungen dann vorgestellt werden. Wer am Gebärdencafe im „Petit Cafe“ teilnehmen möchte, sollte sich anmelden, damit genug Plätze reserviert werden. Anmeldungen werden unter hhawacker@informa.org oder 02631/9171-10 entgegen genommen.